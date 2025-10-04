د. ايدي كوهين: "تركيا لديها تاريخ حافل بتسليم المعارضين العرب"

على خلفية خطة ترامب وجهود الوساطة التي انضمت اليها المخابرات التركية، قال المحلل السياسي الإسرائيلي د.ايدي كوهين :"لدى تركيا تاريخ حافل بتسليم معارضين عرب" لمتابعة مداخلته كاملة في الفيديو.

جاءت تصريحات كوهين خلال مشاركته في برنامج هذا المساء الذي قدمته لورين وهبي وقال :"لدى تركيا تاريخ حافل بتسليم معارضين عرب لدول عربية، آخرها كان في الكويت والعراق، كما سلمت معارضين ايرانيين الى ايران، وقبل سنوات تخلت عن المعارضين المصريين وإسرائيل اغتالت صالح العاروري بعد طرده من تركيا".

