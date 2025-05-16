الخارجية الإيرانية: "حق إيران في تخصيب اليورانيوم يعد خطا أحمر ثابتا، لا يمكن التنازل عنه"

في سياق الجولة الخامسة من المحادثات بين إيران والدول الأوروبية الثلاث (ألمانيا، وفرنسا، وبريطانيا) التي جرت في القنصلية الإيرانية في إسطنبول، بحضور مساعدي وزراء الخارجية ومديري الشؤون السياسية لتلك الدول، بالإضافة إلى لقاء مع مساعد منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، قال مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية، كاظم غريب‌ آبادي، اليوم الجمعة، إن "حق إيران في تخصيب اليورانيوم يُعدّ خطاً أحمر ثابتاً، لا يمكن التنازل عنه"، وشدد على أن "أي توقيف لعملية التخصيب مرفوض تماماً".

وأكد كاظم غريب‌ آبادي على أن "الجهات التي نتفاوض معها تدرك جيداً أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تجعل أبداً من إنجازاتها النووية التي تحققت بتضحيات الشهداء وبكُلفة باهظة محلاً للمساومة"، وتابع"حقنا في التخصيب هو من ثوابتنا الوطنية، ولا نقبل بأي توقف في هذا المجال".

وفي السياق ذاته، كان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، قد أعلن أمس أن منشآت التخصيب في إيران لن تُفكّك تحت أي ظرف.وقال "الدفاع عن حقوق الشعب الإيراني في مجال الطاقة النووية، بما في ذلك التخصيب، من المبادئ الأساسية والثابتة لسياستنا، ولن نحيد عنها لا في التصريحات الإعلامية ولا على طاولة المفاوضات.. هذا حقٌّ مشروع للشعب الإيراني، ولا يملك أحدٌ سلطة حرمانه منه. قد نعمل على بناء الثقة وتوفير الشفافية في ما يخص البرنامج النووي، لكننا لن نتراجع عن جوهر هذا الحق أبداً، لا في الماضي ولا الآن".وأضاف: "موقفنا واضح: حقّ إيران النووي يشمل بوضوح حق التخصيب، ولن يتجاوزه أحد، ولن يتم التخلي عنه"..

وأجرت إيران محادثات مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا في تركيا، اليوم الجمعة، غداة تلميح الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى قرب التوصل لاتفاق مع طهران في المفاوضات التي تجريها الولايات المتحدة معها بشأن برنامجها النووي.