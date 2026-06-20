بينما يتجنب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مهاجمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شخصيًا - بالتأكيد ليس كما حاول نائب الرئيس فانس الادعاء - يتوخى وزراء حكومة نتنياهو الحذر الشديد في اختيار عباراتهم. في الوقت نفسه، تُوجه انتقادات لاذعة لنهج ترامب والمفاوضين تجاه كل ما يتعلق بإيران وحزب الله خلال المحادثات المغلقة في إسرائيل. وتقول مصادر مطلعة إن "الأمريكيين يجدون صعوبة في فهم الأيديولوجية التي يتفاوضون بشأنها".

وقال أحد المصادر: "يمكن تلخيص الأمر في جملة واحدة: ترامب لا يتحدث لغة الشيعة". ووفقًا له، فإن ترامب وفريقه لا يفهمون دوافع صناع القرار في طهران وحزب الله. ويضيف مصدر آخر مجازًا: "إنه يدهن الحمص على التورتيلا".

تجدر الإشارة إلى أن الافتراض الأساسي، بالطبع، هو أن الإيرانيين مهتمون بالاستفادة من هذا الاتفاق - لتعزيز أنفسهم اقتصادياً وعسكرياً، بينما لا يقدمون أي وعود تقريباً فيما يتعلق بالبرنامج النووي، والأخطر من ذلك، توسيع نفوذهم في المنطقة من خلال حزب الله والمنظمات الإرهابية الأخرى.