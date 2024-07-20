إسرائيل:مقتل صاحب محل ألعاب ومؤثر معروف بشبكات التواصل بجريمة إطلاق نار في مدينة شفاعمرو

قتل الشاب فادي جمال (36 عاما) من مدينة شفاعمرو شمال إسرائيل بجريمة إطلاق نار نفذها مجهولون ملثمون، وجمال معروف على مواقع التواصل الاجتماعي.

بعد إطلاق النار عليه نقل الى مستشفى رامبام في حيفا وتم إدخاله الى غرفة العمليات، لكن الجهود لإنقاذ حياته باءت بالفشل، والطاقم الطبي أقر وفاته بالمكان، وفتحت الشرطة الإسرائيلية تحقيقا معلنه أن الخلفية جنائية.

وقتل ملثمون، أمس (السبت)، فادي جمال، 36 عامًا، من سكان شفاعمرو المعروف على وسائل التواصل الاجتماعي. ونقل جمال إلى مستشفى رمبام في حيفا وأدخل إلى غرفة العمليات، لكن جهود إنقاذه باءت بالفشل، وأعلن الطاقم الطبي وفاته على الفور وفتحت الشرطة تحقيقا، وخلفية الحادث جنائية.

ويشار الى أن الضحية معروف جدا بمواقع التواصل الاجتماعي، ولديه في انستغرام نحو 470 ألف متابع، وكان ينشر يوميا مضامين عن مصلحته والتي يبيع بها ألعاب للأطفال وعن حياته الشخصية، ولم تتضح حتى الآن دوافع جريمة القتل، وبذلك يرتفع عدد القتلى في المجتمع العربي الى 132 شخصا.