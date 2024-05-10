المغرب يعلن حزمة جديدة من مشاريع الترميم والإعمار والمباني الأثرية في البلدة القديمة وبعض أحياء القدس

علنت وكالة بيت مال القدس الشريف، التابعة للجنة القدس، التي يترأسها الملك محمد السادس، اليوم الجمعة، بالرباط، عن حزمة جديدة من مشاريعها في مجال الترميم والإعمار والمباني الأثرية في البلدة القديمة وبعض أحياء القدس، برسم مخطط عمل الوكالة للعام الجاري 2024.

وقال المدير المكلف بتسيير الوكالة محمد سالم الشرقاوي، إنه "ورغم الصعوبات المحيطة بالقدس، تستمر الوكالة في تنفيذ مخطط عملها برسم سنة 2024، وذلك وفق الرؤية الحكيمة للملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس الذي يُوجه، عمل الوكالة للاهتمام بالمشاريع الملموسة التي يعود أثرها على الفلسطينيين في القدس ومؤسساتهم".

وأوضح الشرقاوي، أن "البرنامج يشمل، على الخصوص، الاهتمام بالمباني الأثرية في القدس التي تتطلب ترميما من خلال تدخلات موضعية لحماية العقارات بعد تصنيف مستوى الأضرار التي لحقت بها، وذلك بمراعاة الخصوصيات المعمارية والهندسية للمباني في البلدة القديمة"، وأشار إلى أن "المشاريع التي أعلن عنها تتضمن 100 تدخل، موزعة على 10 عقارات في البلدة القديمة، وتشمل الأسطح، والمساحات الخضراء، والرطوبة، والأبواب، والجدران الاستنادية، و5 من العقارات والبيوت موزعة بأحياء القدس، وتأهيل مداخل وساحات الحرم الجامعي التابعة لجامعة القدس ببيت حنينا؛ وبناء مصلحة اجتماعية للقرب بمبنى مستشفى جمعية المقاصد الخيرية في القدس"

وجرى في اللقاء توقيع ملحق اتفاق التعاون والشراكة بين الوكالة والجمعية المغربية لدعم الإعمار في فلسطين لتمويل جزء من المشاريع التي تم الإعلان عنها، إذ وقع عن الوكالة المدير المكلف بالتسيير محمد سالم الشرقاوي، وعن الجمعية رئيسها جمال البوزيدي.