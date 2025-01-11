الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أربعة جنود خلال اشتباكات شمال غزة

أعلن الجيش الإسرائيل في بيان، مساء اليوم السبت، عن مقتل أربعة جنود خلال اشتباكات في شمال قطاع غزة بانفجارعبوة ناسفة استهدفت قافلة عسكرية في منطقة بيت حانون، ليرتفع العدد إلى 400 قتيل منذ بدء العملية البرية. وتم الكشف عن أسماء الجنود القتلى وهم: الرقيب أول (احتياط) ألكسندر فيدورينكو، 37 عامًا، من بات يام / الرقيب دانيلا دياكوف، 21 عامًا، من معاليه أدوميم / العريف ياهف مايان، 19 عامًا، من موديعين / العريف إيلياف أستوكر، 19 عامًا، من أشدود.

ويحقق الجيش الإسرائيلي في كيفية وصول المسلحين إلى هذه المنطقة التي تقع غرب سديروت، ويتم فحص فرضية الخروج عبر نفق لم يُكتشف بعد.

ووقعت الحادثة عندما انفجرت عبوة ناسفة قوية أثناء مرور سيارة تقل نائب قائد اللواء وعناصره على طريق لوجستي في بيت حانون، حيث يعمل اللواء منذ عدة أسابيع. وأصيب خمسة جنود آخرين في الهجوم، أحدهم إصابته خطيرة. وينتمي الضحايا إلى الكتيبة 79 من لواء "همحاتس"، والكتيبة 931 من لواء ناحال.