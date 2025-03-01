أهم المعلومات عن الزعيم الكردي عبد الله اوجلان

عاد الزعيم الكردي عبد الله أوجلان الى دائرة الاهتمام، بعد دعوته تنظيمه حزب العمال الكردستاني "بي كي كي" الى "التخلي عن السلاح" والتوجه الى "النضال السلمي"، والتي استجاب لها حزب العمال وفقا لما أعلنه اليوم.

ووفقا للمعلومات المتوفرة أسس اوجلان حزب العمال الكردستاني عام 1978 في تركيا، لكنه دخل إلى سوريا عام 1980 خلال فترة الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد، الذي سمح له، بحسب بعض المصادر، بإقامة معسكرات تدريب لأعضائه في سهل البقاع في لبنان وذلك خلال فترة النفوذ السوري هناك.

وبدأ حزب العمال الكردستاني القيام بعمليات عسكرية في عام 1984 في داخل تركيا وايران بهدف إقامة وطن قومي للأكراد. وتوارى اوجلان عن الأنظار في سوريا حتى عام 1998، حيث اتهمت تركيا سوريا بدعم حزب العمال، وهددت تركيا سوريا باجتياح البلاد إذا واصلت دعمها الى اوجلان، وقاد هذا الى القيام بعملية معقدة لخروجه من سوريا.

بعد نجاحه من الخروج من سوريا، توجه الى أوروبا طلبا للحصول على اللجوء السياسي، لكنه لم ينجح بذلك، الى أن تمكنت المخابرات التركية من اعتقاله في 15 شباط/فبراير في العاصمة الكينية نيروبي، وتم نقله بطائرة خاصة الى تركيا حتى تتم محاكمته.

بعد صدر حكم بالإعدام بحقه، والذي تحول لاحقا الى حكم بالسجن مدى الحياة، حيث الغت تركيا حكم الإعدام في عام 2002. رغم اعتقاله بقي اوجلان زعيما للحزب، وأطلق عليه الأكراد اسم "آبو" ويعني العم في الثقافة الكردية والذي يجسد رمز المقاومة التي شكلها الحزب خلال 40 عاما.

لكن حزب العمال غيّر سياسته منذ عام 2000 وأصدر الحزب مرسوماً بنهاية الكفاح المسلح، ودافع عن الحكم الذاتي، وخلال الفترة بين الأعوام 2012 و2015 قاد هذا المسار الجديد إلى بدء المفاوضات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ويشار الى أن اسم اوجلان وهي كلمه أصلها كردي/تركي وتعني "المنتقم" أو طالب الانتقام، وذلك في إشارة الى العمليات التي شنها ضد الجيش التركي والتي وفقا لوجهة نظره كانت انتقاما لما حدث للشعب الكردي.