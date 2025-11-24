بين السماء والأرض: إنقاذ صبي علق على رافعة على ارتفاع 100 متر في القدس

وقع صباح اليوم (الاثنين) حادث استثنائي ودراماتيكي في القدس، حيث علق فتى يبلغ من العمر حوالي 15 عامًا على ارتفاع 36 طابقًا، بعد أن تسلق على ثقل رافعة في أعلى المبنى. فور تلقي البلاغ عن الحادث، استُدعيت إلى المكان قوات معززة من وحدة الإنقاذ الخاصة، وبدأت في بناء نظام إنقاذ من أجل إنزال الفتى إلى الأرض بأمان. بعد حوالي ساعتين من التوتر الشديد، وصلت القوات إلى الفتى وأنزلته من الرافعة إلى سطح المبنى.

من تحقيق الشرطة يتبين أن الفتى وصل إلى موقع البناء خلال ساعات الليل، وحسب ادعائه جاء "ليشاهد المنظر". وصل إلى قمة مبنى مكون من 44 طابقاً، ومن هناك تسلق إلى رأس الرافعة. في مرحلة معينة انزلق الفتى من كابل الرافعة وعلق به. خلال الليل صرخ الفتى طلباً للمساعدة، لكن ذلك لم يُجْدِ نفعاً. وفي ساعات الصباح، عندما وصل العمال إلى الموقع، لاحظوا الفتى العالق وأبلغوا قوات الإنقاذ بذلك.

وفقًا لقائد مركز إطفاءالقدس: "كانت عملية إنقاذ معقدة للغاية، نظرًا للارتفاع الكبير والزاوية المعقدة والإشكالية التي تقع بها الرافعة. تصرف المقاتلون بحذر واحترافية لبناء نظام حبال يسمح بالوصول الآمن إلى الصبي وإنقاذه".