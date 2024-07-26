نتنياهو في لقاء ترامب: هناك بعض التقدم في المفاوضات بسبب الضغط العسكري، وسأرسل وفداً إلى روما بشأن مفاوضات الرهائن"

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الجمعة، أنه سيرسل وفداً إلى مفاوضات في روما لبحث صفقة تبادل الأسرى، معتبراً أن "هناك بعض التقدم في المحادثات بسبب الضغط العسكري"، وأضاف نتنياهو أن "الوقت سيظهر ما إذا كنا قريبين من التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار".

فيما قال المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأميركية دونالد ترمب، خلال استقباله نتنياهو في فلوريدا، مساء اليوم الجمعة، إن"تصريحات هاريس بشأن إسرائيل تنم عن عدم احترام" وتابع "علاقتي بنتنياهو لم تكن سيئة أبدًا" وأضاف"يجب إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين فورا".

وقال فريق ترامب نقلا عما دار في اجتماعه مع نتنياهو: "ترامب يتعهد بالعمل لإحلال السلام بالشرق الأوسط ومحاربة معاداة السامية إذا عاد إلى البيت الأبيض"

وأفاد موقع "أكسيوس" في وقت سابق من اليوم الجمعة، نقلاً عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين، بأنه من المتوقع أن يلتقي مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي.آي.إيه) وليام بيرنز مع مسؤولين رفيعي المستوى من إسرائيل وقطر ومصر في روما، الأحد الوشيك، في مسعى لإتمام اتفاق بشأن المحتجزين في غزة ووقف إطلاق النار.