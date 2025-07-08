مصدر سوري لـi24NEWS : أحمد الشرع سيجتمع مع نتنياهو في واشنطن في سبتمبر المقبل

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أفاد مصدر مقرب من الرئيس السوري أحمد الشرع لـi24NEWS أنه من المتوقع أن يلتقي رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في العاصمة السورية واشنطن قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر.

وأفاد المصدر السوري أنه خلال الاجتماع الذي سيُعقد في البيت الأبيض، سيوقع نتنياهو والشرع اتفاقية أمنية، برعاية الرئيس الأمريكي ترامب.

ووفقا للمصدر ستكون هذه الخطوة الأولى نحو اتفاقية سلام وتطبيع بين البلدين.

بالإضافة إلى ذلك، أبلغت مصادر في الخليج قناة i24NEWS أن الإمارات العربية المتحدة تواصل جهود الوساطة المكثفة بين سوريا وإسرائيل. ويتم الدور الإماراتي بمعرفة سعودية.

وأفادت المصادر الخليجية أن العقبة الرئيسية هي عدم رغبة إسرائيل في الالتزام بسحب قواتها من المناطق التي سيطرت عليها في هضبة الجولان بعد سقوط الأسد خلال الأشهر المقبلة، حيث يعتقدون أن الشرع لم يسيطر بعد بشكل كامل على جميع الفصائل المسلحة في سوريا، وتحديدًا في جنوب سوريا.