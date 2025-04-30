حريق ضخم في منطقة القدس: إسرائيل تطلب المساعدة الدولية، 12 إصابة طفيفة جراء الحريق

جبال القدس تشتعل من جديد: خلال ساعات الصباح (الأربعاء)، اندلع حريق في غابة إشتاول بالقرب قرب مدينة القدس، بالتزامن مع انتشار الحريق نحو المناطق المأهولة بالسكان. وصلت النيران إلى الطريق السريع رقم 1 المؤدي الى القدس، مما أجبر الحشود على ترك سياراتهم والفرار. تم إخلاء جميع الركاب بسلام، وأصيب 8 منهم بجروح طفيفة بسبب استنشاق الدخان. وقالت الشرطة إن الطريق السريع 1 باتجاه الطريق السريع 3 والطريق السريع 3 باتجاه نحشون مغلقان أمام حركة المرور. إضافة الى ذلك، من المتوقع أن تهبط طائرة إطفاء الحرائق العملاقة "سوبر تانكر" - وهي الأكبر في العالم - في مطار بن غوريون في الساعات المقبلة.

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وعلم أيضًا أن الحكومة الإسرائيلية توجهت إلى الدول المجاورة - اليونان وقبرص وإيطاليا وكرواتيا - للحصول على المساعدة في إخماد الحرائق. وأفاد مكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن رئيس الأركان أصدر تعليماته لقيادة الجبهة الداخلية وسلاح الجو وجميع وحدات الجيش الإسرائيلي بمساعدة الشرطة وخدمات الإطفاء والإنقاذ بكل ما يلزم للتعامل مع الحريق. جاء ذلك بعد أن أصدر وزير الأمن يسرائيل كاتس تعليماته وقال إن "هذا وقت طوارئ وطنية".

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إضافة الى ذلك، في أعقاب الأحداث، رفعت دائرة الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية مستوى التأهب إلى أعلى مستوى. في أعقاب الحريق: اضطر مفوض داني ليفي إلى مغادرة مراسم التأبين الرسمية لضحايا الأعمال العدائية وتوجه لمتابعة التطورات. تم إلغاء مراسم إشعال الشعلة التقليدية على جبل هرتسل، وتم تأجيل العديد من مسيرات الاستقلال في المدن الجنوبية، مثل عسقلان، إلى الغد.

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بالإضافة إلى ذلك، ووفقًا لتقييم الوضع العملياتي الذي أجرته خدمة الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية، تم توجيه الشرطة الإسرائيلية بإخلاء بلدة واحة السلام، التي تقع على مسافة قصيرة من موقع الحريق. وتم إجلاء السكان إلى بلدة تل شحار القريبة. وفي وقت لاحق، صدرت تعليمات للسكان بإخلاء بلدة بيت حورون. وتعمل كافة القوات البرية والجوية على احتواء انتشار الحريق ومنع المخاطر التي تهدد حياة السكان.

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وفي وقت لاحق، قررت الشرطة إخلاء منطقة اللطرون القريبة من موديعين أيضًا، في أعقاب انتشار الحريق. وتعمل قوات الشرطة على إخلاء التجمعات السكانية وتوجيه السكان.

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