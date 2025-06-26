وزير الدفاع الأمريكي: "ترامب نفذ العملية الأكثر تعقيدًا في التاريخ"

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تحدث وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغست في البنتاغون اليوم (الخميس) ليؤكد تدمير المنشآت النووية الإيرانية بالكامل وتدمير البرنامج النووي. وأشار إلى أن "الرئيس ترامب نفذ العملية الأكثر سرية وتعقيدًا في التاريخ، وأدى إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب".

ونقل التقرير عن رافائيل غروسي، رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قوله: "إنهم ليسوا أصدقاء مقربين للولايات المتحدة أو إسرائيل". وذكر التقرير الذي قدموه أن "القصف الأمريكي والإسرائيلي تسبب في دمار هائل للمنشآت النووية الإيرانية".

كما أشار إلى تصريحات صادرة عن جهات أمنية مختلفة. زعمت هيئة الطاقة الذرية الإسرائيلية أن القنابل دمّرت موقع فوردو. ووفقًا للجيش الإسرائيلي، فإن الهجوم أعاد الوضع في إيران إلى الوراء سنوات. وصرح مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، جون راتكليف، بأنهم يؤكدون أن البرنامج النووي الإيراني قد تضرر بشدة، وأنهم يواصلون جمع المزيد من المعلومات حول نطاق الهجوم. كما زعمت تولسي غابارد، مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية، أن المنشآت النووية الإيرانية قد دُمرت.

ABC AFFILIATE KMBC via Reutersconnect

كما أشار هيجست إلى مؤتمر حلف شمال الأطلسي (الناتو) الذي شارك فيه الرئيس الأمريكي. وقال وزير الدفاع إنه حقق فيه أيضًا إنجازات تاريخية. أراد ترامب أن تتحمل دول الحلف الدفاعي نصيبًا أكبر من عبء تمويل المنظمة، والآن اتفقت الدول الأعضاء الـ 22 في الناتو على تخصيص 5% من ناتجها المحلي الإجمالي لتمويلها.