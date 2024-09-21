الرئيس التركي اقترح عقد لقاء مع نظيره السوري في نيويورك

كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، عن نيته لقاء نظيره السوري بشار الأسد في نيويورك، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. والهدف المعلن هو تطبيع العلاقات بين البلدين، التي انقطعت منذ عام 2012 مع بداية الصراع السوري.

وقال أردوغان، الذي يستعد للسفر إلى نيويورك حيث من المقرر أن يتحدث، الاثنين الوشيك، للصحفيين إنه طلب عقد الاجتماع وينتظر الآن رد الأسد. وتمثل هذه الخطوة تحولًا كبيرًا بالنسبة للرئيس التركي، الذي كان يدعم سابقًا المعارضة السورية ضد "نظامط بشار الأسد.

وشدد أردوغان أيضًا على أن "الوضع في غزة سيكون في قلب مناقشاته في نيويورك". وأعرب عن رغبة تركيا في "المساعدة في إنهاء العنف في غزة"، وانتقد ما أسماه "سياسات إسرائيل العدوانية".

وأعرب الرئيس التركي عن قلقه بشأن الضربات الإسرائيلية الأخيرة في لبنان، خوفا من تصعيد إقليمي للصراع. ودعا المجتمع الدولي، وخاصة الدول الغربية، إلى اتخاذ خطوات ملموسة للحد من التصرفات الإسرائيلية، بدلا من البقاء سلبيا. ووعد أردوغان بإثارة مسألة وقف العنف في الأراضي الفلسطينية، وخاصة في غزة، مع جميع القادة الذين يلتقي بهم. واستخدم الرئيس التركي مصطلحات حادة، في إشارة إلى "الإبادة الجماعية في غزة"، وانتقد ما أسماه "الصهيونية العالمية"، وهو ما يعكس موقف تركيا المتشدد تجاه هذا الصراع.