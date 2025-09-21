نتنياهو: "هناك تقدّم في المحادثات مع سوريا"

قد يعجبك أيضًا -

قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليوم (الأحد) خلال جلسة الحكومة إن هناك تقدمًا في الاتصالات للتوصل إلى اتفاق مع سوريا - لكنه شدد: "لا يزال الأمر بعيد المنال".

ةقال نتنياهو"في مساء رأس السنة سأغادر لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومباشرة بعد ذلك سألتقي بصديقنا الرئيس ترامب. في الأمم المتحدة سأعرض الحقيقة. هذه هي حقيقة إسرائيل، لكنها الحقيقة الموضوعية في نضالنا العادل ضد قوى الشر، ورؤيتنا للسلام الحقيقي - سلام قائم على القوة"،

تطرق إلى الحملة العسكرية ضد حزب الله: "انتصاراتنا في لبنان فتحت نافذة لإمكانية لم تكن حتى متخيَّلة قبل العمليات الأخيرة وعملنا، وهذه إمكانية السلام مع جيراننا في الشمال".

وتابع نتنياهو"على أي حال، هذه المناقشات وكذلك الاتصالات مع لبنان لم تكن ممكنة لولا انتصاراتنا الساحقة في الجبهة الشمالية وكذلك في جبهات أخرى. وسيتعين علينا أن نكافح أيضاً في الأمم المتحدة وفي جميع الساحات الأخرى ضد الدعاية الكاذبة الموجهة ضدنا والدعوات لإقامة دولة فلسطينية تهدد وجودنا وتشكل جائزة عبثية للإرهاب. المجتمع الدولي سيسمع منا بهذا الشأن في الأيام القليلة القادمة."

"بعد المراسم سألتقي بصديقي الرئيس ترامب. هذه ستكون المرة الرابعة التي ألتقيه فيها منذ بداية ولايته الثانية، أكثر من أي زعيم آخر في العالم. ولدينا الكثير لمناقشته".

في الأسبوع الماضي، صرح مصدر سوري مقرب من الرئيس أحمد الشرع لقناة i24NEWS أنه في الأسبوعين الأخيرين حدث تقدم كبير جدًا في الطريق نحو توقيع اتفاقية أمنية بين إسرائيل وبلاده. وبحسب قوله، لا ينبغي استبعاد لقاء ثلاثي إسرائيلي-سوري-أمريكي أيضًا. وفي الوقت نفسه، أفاد تقرير سوري نقلاً عن مصدر دبلوماسي أن اجتماعًا إسرائيليًا-سوريًا سيعقد في باكو، عاصمة أذربيجان.

قال الرئيس السوري الشرع إن المفاوضات الجارية مع إسرائيل "قد تؤدي إلى اتفاق خلال الأيام القادمة". وفي تصريحاته، أكد أن الحديث يدور عن خطوة ضرورية وفي إطارها "يجب احترام المجال الجوي والوحدة الإقليمية لسوريا".

أفادت وكالة رويترز للأنباء أيضاً أن الولايات المتحدة تضغط من أجل إحراز تقدم في المفاوضات بين الجانبين، قبيل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نهاية الشهر. ونشير إلى أنه حسب التقرير، تطالب سوريا بانسحاب إسرائيل من منطقة الفصل في هضبة الجولان.