تقرير: تنسيق إسرائيلي سوري لمحاصرة حزب الله في البقاع |ومظاهرات وأجواء مشحونة في لبنان

أغلق الجيش اللبناني جميع مداخل الضاحية الجنوبية ببيروت مساء أمس (السبت) عقب مظاهرات أنصار حزب الله احتجاجًا على قرار الحكومة نزع سلاحه. كما نُظمت مظاهرات مساء أمس في مدن أخرى بجنوب لبنان. وأغلق أنصار حزب الله طرقًا في منطقة بيروت، وقام الجيش اللبناني بفضّ الحواجز.

وعلى صعيد متصل ، أفادت صحيفة الأخبار اللبنانية عن عن مخاوف لبنانية من احتمال انتشار إسرائيلي في منطقة البقاع، وانتشار مجموعات مسلحة على الجانب السوري، ضمن خطة أمريكية إسرائيلية سعودية لمحاصرة حزب الله عقب قرار الحكومة نزع سلاحه. ونقل التقرير عن مصادر أمنية قولها إن هناك قلقًا بالغًا من تطورات "خطيرة".

وفيما يتعلق بمنطقة البقاع، يدعي التقرير أن إسرائيل تقع على بُعد حوالي 20 كيلومترًا من الحدود اللبنانية السورية عند معبر المصنع، وقد تسيطر على نقاط، كما فعلت في جنوب لبنان، بهدف عزل منطقة البقاع. ويرجع ذلك إلى تقديرات إسرائيلية بأن شمال البقاع يضم غالبية المستودعات الاستراتيجية لحزب الله.

ومع ذلك، ووفقًا لادعاء الصحيفة، فإن التهديد لا يتوقف عند هذا الحد، بل يشمل إمكانية حشد مجموعات مسلحة على الجانب السوري من الحدود، بالتوازي مع التحركات الإسرائيلية الميدانية، مما قد يدفع حزب الله إلى التدخل لحماية محيطه، ويجعله هدفًا هشًا للهجمات العسكرية المباشرة.

كما تزعم الصحيفة، أن التنسيق الأخير بين حكومة دمشق وإسرائيل يدور حول تطويق حزب الله، وبالتالي قد تصبح الحدود السورية منطقة ضغط أخرى، على الرغم من أن المنطقة شكلت في السنوات الأخيرة عمقًا استراتيجيًا.

وعقب تقرير "الأخبار"، نشرت وكالة "صابرين"، التابعة للجماعات المسلحة الموالية لإيران في العراق، والمعروفة بمعارضتها لنظام الشرع، صورة للرئيس السوري الشرع بزي الجيش الإسرائيلي.

ويشار الى أن الحكومة اللبنانية عقدت اجتماعًا مشحونا هذا الأسبوع بشأن مسألة تسليم سلاح حزب الله للدولة، تحت ضغط شديد من الولايات المتحدة ودول الخليج، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية.

وفي ختام الاجتماع، أعلن رئيس الوزراء نواف سلام تكليف الجيش اللبناني بوضع خطة لتنفيذ عملية حصر السلاح بيد الدولة بحلول نهاية العام الجاري. وبحسب سلام، يجب على الجيش تقديم الخطة بحلول نهاية الشهر. وخلال الاجتماع، أعلن الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، أنه لن يوافق على تسليم السلاح أو على أي جدول زمني يُحدد في الاجتماع. قال قاسم: "لن نوافق على جداول زمنية وتسليم أسلحة دون التزام إسرائيل باتفاق وقف إطلاق النار". وأضاف: "لن يكون هناك حل للقضية دون موافقتنا".