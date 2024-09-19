فحصوا إدخال مواد متفجرة للأجهزة: تقرير-الوحدة الإسرائيلية 8200 متورطة بتفجيرات لبنان
ذكرت وكالة رويترز أن مصدر أمني غربي ومصدر أمني لبناني زعما أن وحدة الاستخبارات عملت على العملية منذ أكثر من عام • وزُعم أيضًا أن الوحدة كانت مسؤولة عن الجانب الفني
ذكرت وكالة رويترز اليوم (الخميس) أن مصدرًا أمنيًا غربيًا ومصدرًا أمنيًا لبنانيًا زعما أن الوحدة الإسرائيلية 8200 كانت متورطة في مرحلة تطوير أجهزة البيجر وأجهزة الاتصال اللاسلكي التابعة لحزب الله التي انفجرت، وذلك على مدار أكثر من عام.
وبحسب التقرير، زعم المصدر الغربي أن الوحدة شاركت في الجانب الفني لاختبار القدرة على إدخال المتفجرات في عملية إنتاج أجهزة الاتصال..
كما ذكرنا، قُتل خلال اليومين الماضيين ما لا يقل عن 23 عنصراً من عناصر حزب الله وجُرح آلاف آخرون بعد انفجار أجهزة البيجر وأجهزة اللاسلكي الخاصة بهم يومي الثلاثاء وبعد ظهر أمس، بفارق يوم بين الحدثين.
وقال مسؤول في حزب الله إن "الانفجارات هي أكبر خرق أمني تعرض له الحزب خلال نحو عام من الحرب مع إسرائيل".