أمني إسرائيلي :"لا أهمية للقاءات السورية الإسرائيلية، الشرع غير قادر على ضبط الأمن في سوريا"

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رغم الحديث عن تقارب ولقاءات سورية إسرائيلية أكد قائد وحدة الاستخبارات الإسرائيلية 8200 السابق حنان جيفن أن "لا أهمية للقاءات السورية الإسرائيلية، فالشرع غير قادر عللى ضبط الأمن في سوريا". لمشاهدة المداخلة كاملة.

جاءت تصريحات جيفن خلال مشاركته في برنامج هذا المساء الذي قدمته لورين وهبي :" لا توجد أهمية لهذه اللقاءات في أذربيجان هي سطحية منفصلة عما يحدث في سوريا، النظام الجديد لا يفعل أي شيء للسيطرة على مفاصل الدولة.. لديهم مشاكل كثيرة ويجب على أحمد الشرع مواجهة الايغور والشيشانيين الذين جاءوا معه والمشاكل في السويداء وغيرها، لذلك هذه النقاشات بين إسرائيل وسوريا في أقصى حد تمثل موقف سوري يطالب إسرائيل بالعودة الى خطوط 74 وهذا لن يحدث لأن كل المنطقة جنوب دمشق لا تخضع لسيطرة النظام السوري ..إسرائيل لا تثق بقدرة الشرع السيطرة على جنوب سوريا لذلك تقوم بهذا الأمر بنفسها"

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