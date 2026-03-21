أعلنت نحو عشرين دولة، من بينها الإمارات والمملكة المتحدة وفرنسا وكندا واليابان في بيان مشترك صدر، اليوم السبت، استعدادها للمشاركة في الجهود المبذولة لإعادة فتح مضيق هرمز، الذي تعرّض لانقطاعات حادة منذ بدء الحرب مع إيران.مؤكدة على التزامها بالمساهمة في أمن هذا الممر المائي الاستراتيجي، الذي يُعدّ أساسياً لتجارة الطاقة العالمية.

كما أدانت الدول الموقعة الهجمات الأخيرة المنسوبة إلى إيران، والتي استهدفت سفناً تجارية وبنية تحتية للنفط والغاز. ودعت إلى "وقف فوري وشامل" لأي عمل يستهدف البنية التحتية المدنية، مؤكدةً على المخاطر الجسيمة التي تُهدد الاستقرار الاقتصادي العالمي وأمن الطاقة. ويعكس هذا الحراك الدولي وعياً متزايداً بقضايا حرية الملاحة في الخليج. قد يمهد ذلك الطريق لتنسيق عسكري أو لوجستي يهدف إلى تأمين طرق التجارة، مع أن التفاصيل الدقيقة لمثل هذا التدخل لا تزال قيد التحديد.

وفي ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، تبرز إعادة فتح مضيق هرمز كقضية استراتيجية بالغة الأهمية، محورية في التوازنات الاقتصادية والأمنية العالمية. ويُعتبر مضيق هرمز، الذي يمرّ عبره جزء كبير من شحنات النفط والغاز العالمية، مغلقاً فعلياً حالياً بسبب التوترات العسكرية والهجمات المتكررة في المنطقة. ويُثير هذا الوضع قلقاً بالغاً في الأسواق الدولية، المتأثرة أصلاً بارتفاع أسعار الطاقة.