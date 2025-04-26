تصريح بالنشر: مقتل نقيب وجندية في الجيش الإسرائيلي في اشتباكات عنيفة ضد مسلحين في حي الشجاعية في غزة

قتل، مساء اليوم الجمعة، في اشتباك مع مسلحين في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، النقيب إيدو فولوخ، قائد فصيلة في الكتيبة 46 من تشكيل "الآثار الحديدية" (401)، وجندية مشاة البحرية نيتا يتسحاق كاهانا، 19 عامًا، من موشاف إيتان، التي عملت كعميلة سرية في حرس الحدود الجنوبي. وأصيب أربعة مقاتلين، إثنان منهم إصابتهم متوسطة.

وأُبلغت العائلتان بسقوطهما، ووصفهما القادة والمقاتلون الذين كان لهم شرف التعرف عليهما بأنهما مقاتلان يتمتعان بقيم عالية واحترافية وإصرار لا نهاية له.

وقعت المعركة الجارية أثناء قيام قوات حرس الحدود الجنوبية بالعمل مع قوات الجيش الإسرائيلي خلال عملية خاصة في قطاع غزة. خلال القتال، واجهت قوات جيش الدفاع الإسرائيلي وحرس الحدود الإرهابيين واشتبكت معهم في اشتباكات بالأيدي. وقُتل كاهانا برصاص إرهابي خرج من فتحة صرف صحي في المنطقة، في حين تحدث قائد السرية عن رد كاهانا السريع على نيران المسلحين، الذين ردوا بإطلاق النار والقنابل اليدوية".

وبدأت هذه الحادثة في الساعة 4:40 مساءً، عندما استكملت وحدة من اللواء الاحتياط السادس عشر العاملة في قطاع غزة هجومها. وبعد انتهاء الهجوم، حاولت نصب كمين للمسلحين، وتركت قوة صغيرة داخل المبنى. كان الكمين ناجحًا - ولكن خلال المواجهات قُتلت نيتا إسحاق كاهانا.

وأثناء إنقاذ الجرحى، تم إطلاق صاروخ مضاد للدبابات على سيارة الإنقاذ - ولحسن الحظ لم تقع إصابات. لكن الوضع بدأ يتدهور وبدأ العديد من المهاجمين يظهرون تجاه القوات. وفي الساعة 18:19 تم إطلاق صاروخ مضاد للدبابات آخر، ما أدى إلى إصابة مقاتلين بجروح متوسطة.