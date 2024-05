وزير الخارجية البريطاني يدعو هيئة الإذاعة البريطانية إلى "تصنيف حماس منظمة إرهابية"

حث وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) على "تصنيف حماس منظمة إرهابية في مقابلة مع الهيئة، مؤكدا على أنه "مثل أي شخص آخر، شاهدت الفيديو الذي نشرته حماس، والذي يظهر نداف وهو يجيب على سؤال حول هويته. شاهدت هذا الفيديو وقلت لنفسي إنهم كانوا حقا غير حساسين، وأنهم كانوا يلعبون بمشاعر العائلة". بي بي سي. وأضاف أنه التقى بأسرة نداف بوبلويل "الممزقة منذ أكثر من 200 يوم".

