وزير الخارجية البريطاني يدعو هيئة الإذاعة البريطانية إلى "تصنيف حماس منظمة إرهابية"

حث وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) على "تصنيف حماس منظمة إرهابية في مقابلة مع الهيئة، مؤكدا على أنه "مثل أي شخص آخر، شاهدت الفيديو الذي نشرته حماس، والذي يظهر نداف وهو يجيب على سؤال حول هويته. شاهدت هذا الفيديو وقلت لنفسي إنهم كانوا حقا غير حساسين، وأنهم كانوا يلعبون بمشاعر العائلة". بي بي سي. وأضاف أنه التقى بأسرة نداف بوبلويل "الممزقة منذ أكثر من 200 يوم".

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واشار ديفيد كاميرون إلى أنه“عندما نرى ما ما يمكن أن تقوم به حماس، ندرك إلى أي مدى نتعامل مع أشخاص فظيعين وغير إنسانيين”. وأصر رئيس الدبلوماسية البريطانية: "ربما هذا هو الوقت المناسب لبي بي سي لتسأل نفسها مرة أخرى ما إذا كان ينبغي لها تصنيف هؤلاء الأشخاص على أنهم إرهابيون".

وفي السياق تعرضت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) منذ فترة طويلة لانتقادات شديدة بسبب رفضها وصف حماس بأنها "منظمة إرهابية"، وبسبب التحيز الصارخ المناهض لإسرائيل في تقاريرها. وأكدت بشكل خاص، دون دليل، أن "الجيش الإسرائيلي هاجم المستشفيات في قطاع غزة، وطُلب منها الاعتذار بعد تقديم أدلة مخالفة قدمها الجيش الإسرائيلي"

وقال للصحفي الذي أجرى المقابلة معه"على وسائل الإعلام أن تعيد النظر في خطها التحريري بعد شريط الفيديو للرهينة الإسرائيلي البريطاني نداف بوببلويل، الذي نشرته حماس في نهاية الأسبوع الماضي"