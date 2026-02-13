القيادة المركزية الأمريكية تستكمل نقل 5700 معتقل من تنظيم "داعش" من سوريا إلى العراق

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) في بيان، اليوم الجمعة، عن إتمامها عملية نقل معتقلي تنظيم "داعش" من شمال شرق سوريا إلى العراق، حيث سيُحفظون في مراكز احتجاز آمنة، مشيرة إل أن"العملية التي بدأت في 21 يناير/كانون الثاني المنصرم واستمرت 23 يوما، شهدت نقل أكثر من 5 آلاف و700 عنصر من عناصر تنظيم داعش إلى العراق".

وقال الأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأمريكية: "أحسنت قيادة القوات المشتركة بأكملها، التي نفذت هذه المهمة الصعبة للغاية برًا وجوًا بتركيز عالٍ واحترافية وتعاون مثمر مع شركائنا الإقليميين". وأضاف: "نُقدّر قيادة العراق وإدراكه لأهمية نقل المحتجزين لأمن المنطقة"، وتابع"أنا فخور للغاية بالعمل الاستثنائي الذي أنجزه التحالف. إن نجاح عملية النقل هذه، المنظمة والآمنة، سيساهم في منع عودة تنظيم داعش إلى سوريا".

وكانت "سنتكوم" قد بدأت نقل عناصر داعش من شمال شرقي سوريا إلى العراق عقب انسحاب تنظيم "قسد" (واجهة تنظيم واي بي جي ) من مخيم الهول شمال شرقي سوريا، بعد معارك مع الجيش السوري، الذي بسط لاحقا سيطرته على المخيم ومحيطه.