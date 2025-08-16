الولايات المتحدة تعلق التأشيرات السياحية للأفراد القادمين من قطاع غزة

"مراجعة كاملة وشاملة للعملية والإجراءات المتبعة في الأيام القليلة الماضية لإصدار عدد قليل من التأشيرات المؤقتة لأغراض طبية وإنسانية".

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية في بيان، اليوم السبت، تعليق إصدار التأشيرات السياحية للأفراد القادمين من قطاع غزة، يأتي ذلك خلال إجرائها "مراجعة كاملة وشاملة للعملية والإجراءات المتبعة في الأيام القليلة الماضية لإصدار عدد قليل من التأشيرات المؤقتة لأغراض طبية وإنسانية". 

في غضون ذلك، وبينما تُجهّز إسرائيل عملية عسكرية للسيطرة على مدينة غزة، تحطمت طائرة استطلاع صغيرة تابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي في مهمة استطلاعية فوق مدينة غزة إثر عطل فني.

