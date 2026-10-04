الجيش الإسرائيلي يؤكد محاولة اغتيال علي العمودي.. "نتائج العملية قيد الفحص"

أكد كل من الجيش الإسرائيلي والشاباك أنهما نفذا خلال الليلة (السبت) محاولة استهداف في مدينة غزة ضد علي العامودي، نائب رئيس المكتب السياسي لحماس في قطاع غزة، أثناء وجوده في شقة كانت تُستخدم لنشاط داخل مبنى سكني. نتائج الغارة قيد الفحص.

العامودي يُعرّف بأنه "الرجل القوي في غزة". كان الذراع اليمنى والمساعد الشخصي ليحيى السنوار.

اليوم يُعدّ العلمودي الشخصية الأرفع في حماس بقطاع غزة، وتتهمه إسرائيل بدور مباشر في نشاطات عدائية تابعة لحماس وفي إعادة تنظيم الحركة للمعركة.

وأفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه تم استهدافه لإزالة التهديد، وأن الهجوم نُفذ من الجو مع اتخاذ إجراءات لتقليل الضرر بالمدنيين قدر الإمكان، بما في ذلك استخدام ذخيرة دقيقة. كما ذُكر، النتائج قيد الفحص.