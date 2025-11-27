الإخوان المسلمين ترد على قرار واشنطن تصنيفها منظمة إرهابية

رفضت جماعة الإخوان المسلمين بشدة القرار الرئاسي الصادر في 24 نوفمبر\تشرين ثاني 2025 من البيت الأبيض، والذي دعا إلى النظر في تصنيف أجزاء من الجماعة كمنظمات إرهابية. وفي بيان رسمي نشر عبر حساباتهم على تويتر، أكدت الجماعة أن هذا القرار لا يستند إلى أي أدلة ملموسة، معتبرةً إياه خطوة سياسية بحتة تهدف إلى تلبية أجندات خارجية.

الجماعة أكدت في البيان أن العديد من الحكومات الديمقراطية، بما في ذلك الحكومة الأمريكية، قامت بدراسة اقتراحات مماثلة في الماضي، لكنها رفضت تصنيف الإخوان كمنظمة إرهابية، مشيرة إلى أن هذا القرار يأتي تحت ضغط خارجي، خاصة من الإمارات العربية المتحدة و إسرائيل، اللتين تسعيان لتقويض استقرار المنطقة من خلال فرض سياسات مناهضة للإخوان.

كما أضاف البيان أن هذا القرار يُمثل سابقة خطيرة في السياسة الأمريكية، حيث من شأنه أن يهدد الأمن القومي الأمريكي ويضر بالاستقرار الإقليمي. وأكدت الجماعة أنها لا تمتلك أي وجود أو نشاط تنظيمي في الولايات المتحدة الأمريكية، وأن أي محاولة لربطها بأعمال إرهابية داخل البلاد هي كاذبة وتهدف إلى تشويه سمعة المسلمين الأمريكيين.

وفي ختام البيان، دعت جماعة الإخوان المسلمين إلى إلغاء القرار الرئاسي، مشددة على أن أي مراجعة عادلة ومبنية على الأدلة ستؤكد عدم وجود أي أساس قانوني أو واقعي لهذا التصنيف.