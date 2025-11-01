مبعوث دونالد ترامب لسوريا : حزب الله لا يزال يمتلك آلاف الصواريخ، واتفاق أمني قريب بين إسرائيل وسوريا

صرّح المبعوث الخاص للولايات المتحدة الأمريكية لسوريا ولبنان والسفير في أنقرة، توم باراك، باستمرار الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان بسبب وجود آلاف الصواريخ والقذائف التي يمتلكها حزب الله، والتي لا تزال تُهدد إسرائيل، وأعرب عن قلقه من أن تخرج الأمور عن السيطرة في لبنان، مشيراً إلى أن "السوريين يقومون بعمل جيد، وهناك اتفاقاً أمنياً قريباً بين إسرائيل وسوريا حول الحدود".

وقال باراك إن "لبنان يجب أن يستفيد من الزخم والمتغيرات في الشرق الأوسط.. والخطوة الأولى من أجل استقرار بيروت هي بدء مفاوضات مع إسرائيل"، وتابع "على لبنان الإسراع في حصر السلاح بيد الدولة"، زاعماً أن "حزب الله اللبناني لا يزال يحتفظ بترسانة من الأسلحة في جنوب البلاد".

وأقر باراك أن الجيش اللبناني يعاني من "نقص في الموارد"، بسبب المشاكل الاقتصادية في البلاد، ولكنه حض الحكومة على ضرورة التحرك لحصر السلاح بيد الدولة، وأشار باراك أيضًا إلى إمكانية تحقيق تقارب اقتصادي بين إسرائيل وتركيا على الرغم من التوترات السياسية بينهما.

وتوقع قائلاً: "لن تكون تركيا وإسرائيل في حالة حرب. سنشهد تحالفًا من القوقاز إلى البحر الأبيض المتوسط". وأخيرًا، قدّم تأملًا أوسع حول السياسة الغربية في الشرق الأوسط: "منذ سقوط الإمبراطورية العثمانية، كان كل ما فعله الغرب في المنطقة خطأً. ما ينجح هو الممالك الخيرية"

جاءت تصريحاته باراك خلال مؤتمر أمني في البحرين، حيث وصف القادة اللبنانيين بـ"العصر القديم"، قائلاً "إنهم يُكافحون لنزع سلاح الميليشيا الموالية لإيران"، وحثّ بيروت "على تسريع جهودها، لم يعد هناك وقت نضيعه".

وفيما يتعلق بالعلاقات بين إسرائيل ولبنان، صرّح مبعوث دونالد ترامب بأن إسرائيل مستعدة لإبرام اتفاقيات حدودية مع جميع جيرانها، مضيفًا أن إسرائيل "مدينة لأمريكا" بعد الضربات الأمريكية على البرنامج النووي الإيراني، الذي وصفه بأنه "أعاد تشكيل المنطقة بشكل جذري".

