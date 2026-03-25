ترقب إسرائيلي لترامب : "إنه جاد بشأن صفقة مع إيران"

في إسرائيل يقدّرون أن رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب جاد في نيته محاولة دفع صفقة شاملة مع إيران، لكن في الوقت نفسه يسود التشاؤم بشأن فرص نجاح هذه الخطوة - هذا ما أفاد به هذا المساء المراسلنا السياسي غاي عزرئيل

في المحادثات التي جرت خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة بين إسرائيل والإدارة الأمريكية، تبيّن أن إسرائيل مقتنعة بأن مصالحها الأمنية ستُحفظ حتى في ظل الشروط التي يعرضها الرئيس، وأن المطالب الأمريكية ستقف عند "الحد الأدنى" الإسرائيلي، الذي يشمل ليس فقط قضية البرنامج النووي، بل أيضاً قيوداً على برنامج الصواريخ والجهات الوكيلة.

في إسرائيل لا يتعاملون رسمياً مع إمكانية توسيع الحملة في حال فشل المفاوضات، أو مع إمكانية أن الرئيس يحاول "شراء وقت" حتى وصول قوات المارينز الأمريكية وتنظيم جديد بعد المشاكل التي واجهتها حاملة الطائرات "جيرالد فورد". من ناحية تحقيق الأهداف العسكرية، في إسرائيل كانوا يرغبون في وقت إضافي لاستكمال الخطط، لكنهم يشيرون إلى أن الجيش الإسرائيلي موجود بالفعل الآن في "مكان جيد" من حيث تحقيق الأهداف. الخلاصة في القدس بقيت: ننتظر خطوات ترامب.

وفي هذا السياق، تطرق مسؤول رفيع سابق في إحدى دول الخليج (غير الموقعة على اتفاقيات إبراهيم) هذا المساء إلى الضغوط التي يمارسها الإدارة في واشنطن على الإيرانيين قائلاً: "ترامب يمارس ضغطًا كبيرًا على النظام. إما أنهم سيوافقون على شروطه وسيعلن هو عن انتصار، أو أن هجماته على البنى التحتية ستدخل حيز التنفيذ".

وفقًا للمصدر، في الخليج يأملون أن يرفض الإيرانيون العرض: "حان الوقت لوضع حد لهذا السرطان. هو مصاب ويجب القضاء عليه نهائيًا. ترامب سيخرج منتصرًا في كلتا الحالتين - إما أن ينفذ التهديد العسكري أو يحقق اتفاق استسلام". وأضاف المصدر أن الحرس الثوري تحت ضغط شديد جدًا في أعقاب التطورات.