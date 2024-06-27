بسبب الأوضاع التي تنذر بتصعيد المواجهات بين إسرائيل وحزب الله: تحذيرات دولية من السفر إلى لبنان

حذرت السفارة الأميركية لدى بيروت مواطنيها من السفر إلى لبنان، وقبلها أوصت روسيا وهولندا ومقدونيا الشمالية، اليوم الخميس، رعاياها بالامتناع عن السفر إلى لبنان حتى تهدأ الأوضاع في جنوب البلاد. فيما أعلنت العديد من الدول الأوروبية والإقليمية عن نيتها إجلاء رعاياها من لبنان بسبب الأوضاع التي تنذر بتصعيد المواجهات بين إسرائيل وحزب الله المستمرة منذ أشهر.

وكانت مواقع إخبارية لبنانية قالت إن "وزارة الخارجية الهولندية حثت الهولنديين على مغادرة لبنان بسبب خطر التصعيد على الحدود مع إسرائيل. ووجهت وزارة الخارحية في مقدونيا الشمالية، يوم الأحد الماضي، أول نداء من دولة أوروبية إلى مواطنيها لمغادرة لبنان، على خلفية التصعيد ذاته.