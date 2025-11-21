هل سيحقق بن غفير تطلعاته أخيرًا في المسجد الأقصى؟

كشفت جولة التعيينات في الشرطة هذا الأسبوع عن أمور كثيرة خفية. المفتّش الذي تسلّم قيادة منطقة القدس ورفض التقاعد، ورئيس الشرطة المخضرم الذي يعود إلى المنطقة في خطوة محيّرة، والمفتّشون الذين وُعدوا بالترقيات ثم تُركوا خلف الركب.

قبل أكثر من عام بقليل، قرر بن غفير تعيين أمير أرازني قائداً لمنطقة القدس. لم يكن من المفترض أن يكون أرازني قائداً للمنطقة بسبب تورطه مع اثنين من رجاله في الشرطة، وعلى إثر ذلك تقرر ألا يتولى منصباً قيادياً.

لكن بالنسبة لبن غفير الذي "يدعم رجال الشرطة" هذا أقل أزعجه، كان واثقًا من أن أرزاني سينفذ سياسته في الحرم القدسي. بسرعة كبيرة أرزاني رفض مطالب بن غفير، حتى عندما وقف المفوض العام إلى جانب الوزير ولم يدعم قائد منطقته، في خطوة (غير) قيادية غير اعتيادية.

في الصيف كشفنا في i24NEWS أن رازني يئس وقرر إنهاء منصبه، ولكن فقط بعد رمضان الذي سيحل في فبراير\شباط. بن غفير لم يتنازل، ضغط وضغط، المفوض العام داني ليفي لم يدعمه، وأرزاني انهار ووافق على الرحيل الآن.

القدس سيتسلمها المقرب من بن غفير، نائب المفتش العام أبشالوم فيلد. ذلك الذي كان على وشك أن يصبح المفتش العام، وليس مستعدًا للتقاعد رغم أنه بحسب كبار أفراد الشرطة يُعتبر على الأرجح الضابط الأكبر سنًا على الإطلاق (64 عامًا).

بن غفير ولَيفي توصّلا إلى صفقة: الرجل التابع للوزير للقدس، والرجل التابع للَيفي - يئير حتسروني من لواء المركز - سيكون نائب المفتش العام القادم.

سيتولى العميد أمير كوهين، قائد لواء الجنوب السابق الذي كان في العام الماضي في دراسة، قيادة لواء المركز.

لكوهين عُرض عليه منصب السكرتير الأمني لبن غفير، وهو ما كان سيصنفه سياسياً وينهي مسيرته المهنية عند الوزير القادم. في النهاية حصل على منطقة المركز، والآن مع سجله العام في أحداث 7.10 وحقيقة أن هذه هي وظيفته الثالثة كمفوض - مقابل العديد من المفوضين الذين يفتقرون إلى الخبرة - فهو يسبق الجميع بخطوة في السباق على منصب المفوض العام القادم للشرطة.

بيرتس عومر وأبي بيتون - المفتشان العامان الآخران ذوا الخبرة، تلقى كل واحد منهما قبل عام على حدة وعدًا بأن يكون هو المفتش العام القادم للشرطة. وكما هو متوقع، لم يتم الوفاء بالوعد. على الأقل أحدهما علم بذلك هذا الأسبوع عبر وسائل الإعلام. عومر، في السنة الأخيرة، يرأس هيئة إدارية غير ضرورية، وبيتون أُعير إلى جهاز أمني آخر. عومر، الذي هو نفسه فوق سن الستين وبعد أربعة مناصب مفتش عام - على الأرجح سيعتزل.

طموحات بن غفير في المسجد الأقصى

بالعودة إلى القدس والحرم القدسي، للوزير طموحات عديدة: توسيع ساعات فتح الموقع لليهود، السماح بإدخال أدوات مقدسة ومنع أوامر الإبعاد. إرِزاني، فور استلامه التعيين الدائم، فعل فقط ما يراه صحيحًا ولم يستسلم. "كن أقل عنادًا قليلاً"، أثنى عليه بن غفير عندما وضع الرتب على كتفيه، ولم يصدق أن العناد سيتجه بسرعة نحوه. فهل أيضًا فيلد، الذي يُعتبر الآن منفذ أوامر الوزير، سيتصرف بنفس الطريقة؟