السعودية تتجه لافتتاح متجرين جديدين لبيع الكحول

تتجه المملكة العربية السعودية لافتتاح متجرين جديدين لبيع المشروبات الكحولية مخصّصين لغير المسلمين، في مدينة الظهران شرق البلاد ومدينة جدة غرباً، وذلك في إطار سياسة التخفيف التدريجي للقيود الاجتماعية التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وفق ما نقلته وكالة رويترز عن مصادر مطلعة.

وبحسب المصادر، سيتم إنشاء أحد المتاجر داخل مجمّع تابع لشركة أرامكو في الظهران، حيث سيُتاح حصراً للموظفين غير المسلمين العاملين في الشركة. كما تخطط السلطات لافتتاح متجر آخر يخدم الدبلوماسيين غير المسلمين في مدينة جدة، التي تضم عشرات القنصليات الأجنبية.

ومن المتوقع افتتاح المتجرين في عام 2026، رغم عدم صدور إعلان رسمي يحدد موعداً نهائياً، بينما امتنعت الجهات الحكومية وأرامكو عن التعليق على المعلومات المتداولة.

امتداد لخطوة افتتاح أول متجر في الرياض

ويأتي هذا التطور بعد نحو عام من افتتاح السعودية أول متجر لبيع الكحول منذ أكثر من سبعة عقود داخل حي السفارات في الرياض، والمخصص للدبلوماسيين. وتشير مصادر رويترز إلى أن دائرة المستفيدين منه توسعت مؤخراً لتشمل حاملي الإقامة المميزة من غير المسلمين، من رواد الأعمال والمستثمرين.

وقبل افتتاح متجر الرياض العام الماضي، كان الحصول على الكحول يتم عبر القنوات الدبلوماسية، أو السوق السوداء، أو من خلال التصنيع المنزلي.

تحولات مستمرة ضمن رؤية 2030

وتُعد هذه الخطوات جزءاً من التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة ضمن رؤية السعودية 2030، والتي تهدف إلى جذب الخبرات الأجنبية وتوفير بيئة أكثر انفتاحاً وتنوعاً للمقيمين غير المسلمين داخل البلاد.