ترامب يدرس فرض حصار بحري على إيران على غرار فنزويلا

مع تقدم الأيام، تواصل الولايات المتحدة إرسال المزيد من القوات إلى منطقة الشرق الأوسط. وصلت حاملة الطائرات لينكولن مع مجموعة الهجوم التابعة لها إلى منطقة القيادة المركزية الأمريكية، والهدف هو تزويد الرئيس ترامب بجميع القدرات والخيارات قبيل اتخاذ القرار: كيف يتصرف ضد إيران.

إحدى المشاكل التي يواجهها الرئيس ترامب عندما يفكر في كيفية الهجوم، هي حقيقة أنه في الوقت الحالي لا توجد مظاهرات لمعارضي النظام في إيران، ما يثير السؤال: هل هناك إجراء يمكن أن يؤدي إلى إسقاط النظام حتى عندما لا توجد مظاهرات؟ ووفقًا للتقارير، طلب الرئيس ترامب عملية مركزة وذات مغزى، ما يدل على أن الرئيس الأمريكي لا يرغب في الدخول في قتال طويل الأمد.

من بين الخيارات التي يتم بحثها هي استهداف منشآت الباسيج، أو الشخصيات التي أمرت بالقتل والقمع الوحشي للاحتجاجات. بعضهم يعتقد أن الرئيس قد يحاول استهداف المرشد الأعلى خامنئي. ولكن هل من الممكن أن الرئيس لن يختار الخيار العسكري إطلاقًا؟ علمت i24NEWS أن الإدارة تدرس إمكانية فرض حصار بحري على إيران لمنعها من تصدير النفط. الرئيس سبق وأن اتخذ خطوة مشابهة ضد نظام مادورو في فنزويلا، وبعد أسابيع قليلة أطلق ترامب عملية للقبض على الرئيس مادورو وزوجته.

مزايا عملية كهذه واضحة: عندما لا توجد إمكانية لإسقاط النظام لأنه لا توجد مظاهرات، فإن ضغط اقتصادي مكثف يمكن أن يشجع على اندلاع المظاهرات ويهز النظام مرة أخرى من الداخل.

وهل ربما هذه ليست نهاية موجة الاحتجاجات؟ خلال عدة أيام سيحيي آلاف الإيرانيين، وربما أكثر، ذكرى أقاربهم وأصدقائهم الذين قُتلوا في القمع للاضطرابات، في اليوم الأربعين لوفاتهم - "يوم الأربعين" في الديانة الشيعية. في حالة مهسا أميني، التي ضُربت حتى الموت لأنها لم ترتدِ الحجاب بشكل صحيح، كانت الاضطرابات في اليوم الأربعين أكثر أهمية بكثير في ذلك اليوم، ولهذا ربما تعود الاحتجاجات والاضطرابات في وقت غير بعيد.

كما هو معروف، فإن التوتر في الشرق الأوسط يتصاعد تدريجياً، وكل الأنظار تتجه نحو استعداد محتمل لهجوم أمريكي على إيران. وفقاً لتقارير حديثة، قد يتجاوز عدد القتلى خلال موجة الاحتجاجات في إيران الـ30,000، في حين تواصل قوات الأمن الإيرانية قمع احتجاجات المواطنين بيد من حديد. الزعيم الأعلى لإيران، علي خامنئي، أمر قوات الأمن بإطلاق النار على المتظاهرين، ولم تُسمع تقريباً أي ردود فعل دولية في مواجهة هذه المجزرة.

القوات الأمريكية في المنطقة قد انتشرت بالفعل مع حاملة الطائرات "لينكولن" ومجموعة الهجوم التابعة لها، وهي تقترب من خليج عمان. وقد بدأ سلاح الجو الأمريكي بمناورة واسعة النطاق في الشرق الأوسط، والانتشار العسكري في المنطقة يعد من بين الأكبر منذ العملية في ايران. مصادر أمريكية تدعي أن الجاهزية العملياتية مرتفعة جداً، وأن الاستعدادات للهجوم على إيران تعتمد فقط على قرار الرئيس ترامب.

من جهة أخرى، تواصل إيران تهديد كل معتدٍ، حيث يؤكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن تحركات القوات الأمريكية لا تخيف البلاد. ومع ذلك، فإن الوضع الداخلي في إيران صعب: الإنترنت لم يعد للعمل بعد، كما وُعِد، والرئيس الإيراني مسعود بَزشكيان، الذي يواجه انتقادات على النظام، يؤكد أن هدفه الأعلى هو الاهتمام بالشعب، على خلفية الأزمة الإنسانية.

حالة التأهب في الشرق الأوسط في ذروتها، والجميع بانتظار تعليمات الرئيس ترامب بشأن الخطوات العسكرية القادمة. جميع الأطراف يتشاركون الشعور بأن التعليمات لشن هجوم على إيران قد تصدر في أي لحظة، وأن السرعة التي سيتم بها استكمال نشر القوات الأمريكية في المنطقة هي مؤشر على إمكانية القيام بعمل عسكري قريباً.