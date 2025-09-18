"إنه يخدعني": هجوم ترامب على نتنياهو بعد هجوم قطر | تقرير

قد يعجبك أيضًا -

الهجوم الإسرائيلي في الدوحة، الذي جرى خلاله محاولة اغتيال قيادة حركة حماس، أثار ردود فعل غاضبة في جميع أنحاء العالم. هذا وأفادت "وول ستريت جورنال" خلال الليل (بين الأربعاء والخميس) عن غضب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بسبب هذه الخطوة. ووفقًا للتقارير، قال في مرحلة معينة: "نتنياهو يخدعني".

أفيد أيضاً أن الرئيس قال خلال الأسابيع الأخيرة لعدد من المسؤولين الكبار في الإدارة، بينهم وزير الخارجية ماركو روبيو، إن "نتنياهو يفضل استخدام القوة العسكرية لإجبار حماس على الاستسلام". ومما هو واضح، فهذه الطريقة تتعارض مع النهج المفضل لدى ترامب - تحقيق وقف إطلاق النار من خلال المفاوضات.

كما تتذكرون، هذه ليست المرة الأولى التي يستخدم فيها ترامب ألفاظًا قاسية ضد نتنياهو. من بين ما قاله خلال مقابلة إنه يعتبر نتنياهو غير مخلص، وذلك بعد تهنئة جو بايدن بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020. ثم نُقل عن ترامب مهاجمته لنتنياهو، بل أنه قال: "تباً له".