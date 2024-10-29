رسميا :نعيم قاسم هو الأمين العام لحزب الله الجديد خلفا لحسن نصر الله

أعلن التنظيم رسميا اليوم عن اختيار نعيم قاسم بمنصب الأمين العام لحزب الله خلفا للأمين السابق حسن نصر الله والذي اغتيل في غارة إسرائيلية في الضاحية الجنوبية قبل أكثر من شهر، وجاء ذلك بعد بيان نشره الحزب في أعقاب انتخاب مجلس شورى حزب الله لقاسم في المنصب.

وكان قاسم يشغل منصب نائب الأمين العام لحزب الله منذ العام 1991، حيث عين في هذا المنصب في عهد الأمين الأسبق للحزب عباس الموسوي، والذي قتل في هجوم بطائرة هليكوبتر إسرائيلية في عام 1992، وبقي في منصبه بعد تولي حسن نصر الله قيادة الحزب.

ويشار إلى أن قاسم بدأ نشاطه السياسي في حركة أمل التي تأسست في عام 1974، وتركها في عام 1979 وشارك في الاجتماعات التي قادت الى تشكيل حزب الله، والذي أسسه الحرس الثوري الإيراني في عام 1982.

ولفترة طويلة بقي قاسم أحد المتحدثين البارزين باسم حزب الله، وأجرى العديد من المقابلات مع وسائل الإعلام الأجنبية، كما أنه كان منسقا عاما لحملات حزب الله الانتخابية البرلمانية منذ أن خاضها الحزب لأول مرة في عام 1992.

ونعيم قاسم من مواليد عام 1953 في منطقة البسطة التحتا في بيروت وتعود أصول عائلته إلى كفرفيلا، في جنوب لبنان وهو متزوج ولديه 6 أبناء.