نقل الغزيين: نائبة وزير الخارجية الإسرائيلي ستزور جنوب السودان

قد يعجبك أيضًا -

على خلفية التقارير حول اتصالات لنقل فلسطينيين من غزة إلى أراضيها، ستصل نائبة وزيرة الخارجية الإسرائيلي، عضو الكنيست شارين هسكل، صباح اليوم (الأربعاء) إلى جنوب السودان. وتعتبر هذه أول زيارة رسمية لممثل عن الحكومة الإسرائيلية إلى الدولة.

خلال الزيارة من المتوقع أن تلتقي نائبة الوزير مع رئيس جنوب السودان، سلفا كير ميارديت، مع وزير الخارجية، منداي سمايا كومبا، نائب وزير الخارجية أكوي بونا مالوال ميدور، رئيسة البرلمان نونو كوبا، أعضاء جمعية الصداقة البرلمانية وكبار المسؤولين في الحكومة. من المتوقع أن توقع على مذكرة تفاهم لتنظيم المشاورات بين وزارتي الخارجية، وأن تزور مركز الصدمات الذي أقامته إسرائيل في العاصمة عام 2022، برفقة وزيرة الصحة.

ستركّز الاجتماعات على تعميق التعاون في مجالات الصحة، التعليم، التكنولوجيا، الزراعة والطاقة، وعلى تعزيز المبادرات المشتركة في مجالات التنمية المدنية والأمنية، وتقوية التعاون الإقليمي، وإمكانيات تقديم المساعدة الإنسانية الإسرائيلية، وذلك في ظل التحديات التي تواجهها الدولة بسبب الحرب في السودان المجاورة. ومن المتوقع أن تعود شكيل إلى البلاد بعد الظهر.

قالت هاسكل: "بينما يركز المجتمع الدولي على غزة فقط، يمر جنوب السودان بأزمة إنسانية حقيقية، ويخشى من مجاعة حقيقية تودي بحياة العديد من اللاجئين الفارين من الحرب في السودان. أنصح جميع خبراء الجوع في المجتمع الدولي ووسائل الإعلام بالحضور إلى هنا ليشهدوا بأم أعينهم ما يحدث عندما يكون هناك جوع حقيقي".

وأضافت: "أنا فخور بالمشاريع الإسرائيلية التي تساعد هذا البلد الناشئ في مجالات الصحة والزراعة والطاقة والغذاء. أشكر حكومة جنوب السودان على دعمها لإسرائيل، سواء في تصريحاتها أو في المحافل الدولية. أعتزم مع الوفد مواصلة تعزيز العلاقات الدبلوماسية بين البلدين".

وأفادت وكالة أسوشيتد برس أمس أن إسرائيل تجري محادثات مع جنوب السودان حول إمكانية نقل مواطني غزة إلى أراضيها، وفقًا لستة مصادر مطلعة على التفاصيل. ولم يتضح بعد مدى تقدم المحادثات. تجدر الإشارة إلى أنه في حال تنفيذ الخطة، فسيعني ذلك نقل السكان من منطقة مزقتها الحرب والمجاعة إلى منطقة أخرى تمزقها الحرب والمجاعة، مما يثير قضايا حقوق الإنسان. سبق لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن صرّح بأنه يسعى إلى تحقيق رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنقل جزء كبير من سكان غزة عبر عملية "هجرة طوعية". في الوقت نفسه، قدّمت إسرائيل مقترحات مماثلة لدول أفريقية أخرى، والتي رفضها الفلسطينيون والمجتمع الدولي.

وزارة الخارجية رفضت التعليق لوكالة "أسوشيتد برس"، ووزير خارجية جنوب السودان لم يرد على أسئلة وكالة الأنباء. متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أفاد بأنه لا يعلق على محادثات دبلوماسية خاصة.