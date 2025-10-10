تقرير: قوات أميركية تبدأ الوصول إلى إسرائيل لمراقبة اتفاق الحرب في غزة

بدأت قوات أميركية في الوصول إلى إسرائيل كجزء من جهود لإنشاء مركز تنسيق مدني-عسكري لمراقبة اتفاق الحرب في غزة، بحسب ما نقلته شبكة CNN الأميركية عن مسؤول أميركي. وذكرت الشبكة أن "ما يصل إلى 200 جندي أميركي سيكونون على الأرض في إسرائيل لمراقبة تنفيذ خطة غزة، على الرغم من عدم وجود قوات أميركية في القطاع الفلسطيني".

وقال مسؤول أميركي: إن "الأمر سيستغرق الأمر بضعة أيام - أسابيع - لإعداد هذا بالكامل"، وأضاف"سيراقبون الجهود المبذولة لتحقيق الحكم المدني في غزة"، وتابع "القوات ستركز على المساعدة في تدفق المساعدات الإنسانية واللوجستية وكذلك المساعدات الأمنية إلى غزة".