هجوم المغارضة في سوريا: ادعت روسيا اليوم (الأربعاء) أن فصائل المعارضة السورية تلقوا مساعدة "من الخارج" من خلال المسيرات والتدريب الخارجي. بالإضافة إلى ذلك، تدعي الدولة أنها قد اكتشفت أدلة على التدخل الأوكراني في الدعم - لكنها لم تقدم أي أدلة على ذلك.

وقالت أيضاً أن روسيا تقف "متضامنة مع القيادة السورية"، وأن "جرائم المسلحين" تؤدي إلى تفاقم الوضع في البلاد، وتخلق موجة جديدة من اللاجئين. كما يدعم الكرملين أنشطة القيادة السورية لمحاربة "الجماعات الإرهابية" ويدعي أن "دعم" الإرهابيين "في سوريا يهدد الشرق الأوسط بأكمله".

وذكرت وزارة الخارجية الروسية "أننا ندين بشدة الهجوم في سوريا الذي قاده ’الإرهابيون’". وليس من المستغرب أن تتهم المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أوكرانيا بالتورط في الأحداث: "من بين الإرهابيين هناك العديد من المقاتلين الأجانب، بما في ذلك المهاجرون من منطقة ما بعد الاتحاد السوفيتي، ومن الواضح أن هناك ما يسمى بآثار الأوكرانيين".