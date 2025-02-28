"قسد جيش منظم أكثر من الجيش السوري الحالي"|| وهكذا ردت قسد على مطالبة اوجلان التاريخية بإلقاء السلاح

بعد الدعوة التاريخية للزعيم الكردي عبد الله اوجلان لأنصاره بإلقاء السلاح والتوجه الى النضال السلمي، توجهت الأنظار الى كيفية رد قسد على الدعوة، وعلى ضوء ذلك اقتبس الصحافي عطا فرحات من الجولان ما صرحت به القيادات الكردية السورية مظلوم عبدي وصالح مسلم بأن "قسد لا يمكن أن تلقي السلاح ما دامت تركيا تستهدفها وتقوم بقصفها"، مشددا على الاستجابة لطلب اوجلان ستكون في تركيا فقط.

وأضاف فرحات مشيرا الى :"هناك ضغوطات على قسد وعلى تركيا وحكومة الشرع لإيجاد حلول وتسوية للأزمة والحرب في سوريا" مشيرا الى مؤتمر عقدته قسد ردا على عدم دعوتها الى مؤتمر الحوار الوطني في دمشق بعقد مؤتمر يضم كافة مكونات الجزيرة السورية مع وفد من السويداء و الساحل السوري، وبذلك نجحت بإقامة مؤتمر حوار يمثل شريحة كبيرة من الشعب السوري ضد حكومة الشرع".

وبخصوص احتمال تخلي قسد عن سلاحها بمرحلة معينة قال فرحات إن "هناك حوار مستمر بين الشرع وقسد وهناك ضغوطات لايجاد حل ، الوضع الحالي في سوريا يثير مخاوف قسد وباقي الأقليات، لكن في حال إجراء إصلاحات جديه في حكومة الشرع واجرء خطوات يريدها الشعب السوري بالروح المطلوبة ، حينها ستكون قسد ملزمة بالتوجه الى حكومة الشرع وأن تكون داخلها".

ولفت الى أن قسد لديها "جيش منظم يضم عشائر عربية واقليات وبه أكثر من 200 الف مقاتل ومنظم أكثر من الجيش السوري الحالي ولديه سلاح متطور.