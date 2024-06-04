إيران: انطلاق عملية فحص طلبات 80 مرشحا لانتخابات الرئاسة من أصل 278 طلبا

أعلن مجلس صيانة الدستور في إيران، اليوم الثلاثاء، عن انطلاق عملية فحص طلبات المرشحين للرئاسة، قبل أن يُعلن النتائج النهائية في 11 يوليو/حزيران الحالي، عشية انطلاق الحملة الانتخابية لمدة أسبوعين، على أن تجرى الانتخابات في البلاد بتاريخ 28 يونيو/ حزيران الجاري.

ومن بين أبرز المرشحين لمنصب الرئيس في إيران، رئيس البرلمان الحالي محمد باقر قاليباف، ورئيس البرلمان الأسبق علي لاريجاني، رئيس مجلس الأمن القومي في إيران الأسبق سعيد جليلي، نائب الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني، إسحاق جهانغيري والرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد.

وأوضح رئيس لجنة الانتخابات في إيران محمد تقي شاهجراغي أنّ "من بين 278 شخصًا راجعوا لجنة الانتخابات، كان 80 شخصًا منهم تتوفر لديهم الشروط اللازمة للتسجيل، من حيث السن والمؤهلات التعليمية و4 سنوات من الخبرة في الإدارة العامة وليست لديهم خلفية سيئة وفقا للقانون"، مشيرا إلى أنّه "سيتم تسليم جميع الوثائق المتعلقة بالمؤهلين المسجلة اسماؤهم إلى مجلس صيانة الدستور الذي سيقوم بدءا من الثلاثاء بدراسة مؤهلات المترشحين لمدة اسبوع".

ويأتي ذلك بعد أن انتهت مدّة تسجيل المرشحين للانتخابات الرئاسية المبكرة في إيران، أمس الاثنين، مع إعلان وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي، تقديم 80 شخصًا للترشّح".

وكانت عملية تسجيل المرشحين للدورة الرابعة عشرة من الانتخابات الرئاسية في إيران، قد انطلقت بتاريخ 30 مايو/أيار المنصرم، بعدما تقرر اجراؤها، عقب مصرع الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان ورفاقهما، بسقوط طائرة هليكوبتر شرق البلاد.