ما شروط استقدام العمال الفلسطينيين إلى قطر وفق الاتفاق الجديد؟

صادقت دولة قطر على اتفاقية مع الحكومة الفلسطينية لتنظيم استخدام العمال الفلسطينيين في قطر، بموجب المرسوم رقم (3) لسنة 2026 الصادر عن أمير البلاد، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ونُشر في الجريدة الرسمية القطرية.

https://x.com/i/web/status/2018364505546252422 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين وضمان حقوق العمال الفلسطينيين وفق الأطر القانونية المعتمدة، فيما أشادت سفارة فلسطين بهذه الخطوة، ووصفتها بأنها تعكس التزام قطر بدعم الفلسطينيين وتعزيز التعاون الثنائي في المجالات العمالية والتنموية.

وتنظم الاتفاقية شروط استقدام العمال، بما في ذلك المؤهلات المطلوبة، شروط العمل، الأجور، مكافأة نهاية الخدمة، وفترة الاختبار، إضافة إلى التسهيلات الخاصة بالنقل والسكن. كما نصت على أن يتحمل صاحب العمل القطري تكاليف سفر العمال ذهابًا وإيابًا عند بدء وانتهاء العمل، وكذلك أثناء الإجازات، مع استثناء تكاليف استخراج جواز السفر والتأمينات.

وتحدد الاتفاقية الجهات المسؤولة عن التنفيذ، وهي وزارة العمل في قطر ووزارة العمل في السلطة الفلسطينية، مع آليات لتقديم طلبات الاستقدام ومتابعتها. كما تنص على أن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد تبادل وثائق التصديق وتظل سارية لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد تلقائيًا ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر برغبته في إنهائها قبل 6 أشهر على الأقل.