رمضان 1447هـ: من يبدأ الصيام الأربعاء ومن ينتظر الخميس؟

شهدت الدول العربية والإسلامية، اليوم الثلاثاء، تباينًا في إعلان موعد غرة شهر رمضان المبارك لعام 1447هـ، بين من أكد أن الأربعاء 18 فبراير هو أول أيام الشهر الفضيل، ومن أعلن أن الخميس 19 فبراير سيكون البداية الرسمية، في ظل اختلاف نتائج تحري هلال رمضان.

فقد أعلنت المملكة العربية السعودية ثبوت رؤية الهلال، ليكون الأربعاء أول أيام رمضان، كما أعلنت كل من قطر والإمارات العربية المتحدة والبحرين واليمن والسلطة الفلسطينية ولبنان والعراق والكويت بدء الصيام يوم الأربعاء.

في المقابل، أعلنت مصر والأردن وسوريا وإندونيسيا وماليزيا وبروناي واليابان أن الخميس هو غرة الشهر، لعدم ثبوت رؤية الهلال. كما أعلنت سلطنة عمان وتركيا وسنغافورة أن الخميس سيكون أول أيام رمضان.

أما المغرب فأكدت أن تحري الهلال سيتم مساء الأربعاء لحسم الموعد النهائي، فيما ستعلن الجزائر وتونس نتائج الرصد بعد عمليات التحري الرسمية. كما تنتظر بنغلاديش والهند وباكستان وإيران استكمال إجراءات الرؤية قبل إعلان القرار النهائي.

ويعود هذا التباين إلى اختلاف آليات اعتماد رؤية الهلال، بين الرؤية الشرعية المباشرة والحسابات الفلكية، وهو اختلاف يتكرر سنويًا ويؤدي إلى تباين مواعيد بدء الشهر الهجري بين الدول.