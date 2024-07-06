جريمة وحشية في إسرائيل: مقتل رجل دين ينتمي لحركة "الدعوة" بعد ضربه ضربا مبرحا حتى الموت داخل مسجد في مدينة طمرة

قتل سميح الجليلي (50 عاما) وهو ناشط في حركة "الدعوة" من مدينة اللد وسط إسرائيل اليوم السبت بعد ضربه بوحشية حتى الموت داخل مسجد في مدينة طمره في الجليل الأسفل شمالي إسرائيل.

وترجح الشبهات أن مجهولين دخلوا الى المسجد وضربوه بوحشية في كل أنحاء جسده بمضرب حديدي، وبعد هذه الجريمة القاسية يرتفع عدد القتلى في المجتمع العربي منذ بداية العام الى 119 قتيلا مقابل 114 قتيلا بنفس الوقت من العام الماضي، والتي سجل خلالها أيضا رقما قياسيا بعدد القتلى من المجتمع العربي.

وينتمي الجليلي لحركة "الدعوة" التي تضم رجال دين، والذين عادة ما يتركون منازلهم لفترات طويلة تصل إلى أسابيع أو أشهر، ويزورون البلدات العربية ويعقدون اجتماعات في المساجد والمنازل ويشرحون لهم خلالها للسكان عن الدين الإسلامي. ووصل الجليلي الى مدينة طمره قبل عدة أيام حيث كان معتكفا في المسجد الذي قتل فيه صباح اليوم.

الشرطة الإسرائيلية فتحت تحقيقا في الجريمة، وقالت إن ضباط الشرطة هرعوا إلى مكان الحادث، وبدأوا البحث عن المشتبه بهم وباشروا التحقيق في ملابسات القضية، وأفيد أيضًا أن خلفية الحادث الإجرامي قيد التحقيق.

وقال المسعف في نجمة داود الحمراء، روني هوكي، في مكان الحادث: "رأينا الرجل يرقد فاقدًا للوعي ويعاني من كدمات خطيرة في جسده. أجرينا فحوصات طبية لكن إصابته كانت خطيرة واضطررنا إلى إعلان وفاته على الفور".