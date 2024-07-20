وزير الخارجية الإسرائيلي: سنستهدف الحوثيين في كل مكان إذا كان ذلك مطلوبا، ويجب وقف إيران الآن

قال وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت، مساء اليوم السبت،"سنستهدف الحوثيين في كل مكان إذا كان ذلك مطلوبا" مشيرا إلى أن"الضربة الجوية التي شنتها إسرائيل على الحديدة في اليمن أشعلت حريقا يمكن رؤيته في أنحاء الشرق الأوسط وهذا الأمر له آثار واضحة"، وتابع "لقد غادرت للتو مقر القوات الجوية حيث مكثت مع رئيس الوزراء ورئيس الأركان وقائد القوات الجوية في أعقاب الهجوم الذي شنته طائرات سلاح الجو على ميناء الحديدة، على بعد 2000 كيلومتر من دولة إسرائيل. "

وأضاف غالانت "إن دماء المواطنين الإسرائيليين لها ثمن، وهذا الأمر تم إثباته بوضوح في لبنان وغزة واليمن وأماكن أخرى. إذا تجرأوا على مهاجمتنا فالنتيجة ستكون هي نفسها"، وتابع "إن الحريق المشتعل الآن في الحديدة يمكن رؤيته في جميع أنحاء الشرق الأوسط، ".

ومن جهته قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، "نعمل ضد الحوثيين فقط وليس ضد الشعب اليمني" وتابع"مستعدون لكل الجبهات برا وبحرا وجوا"، واضاف"ميناء الحديدة كان وسيلة لتهريب السلاح الإيراني للحوثيين".

وأكد على أنه "سنعمل في كل مكان نضطر للعمل فيه" واضاف" إيران تمول إرهاب الحوثيين"، واضاف"الهجوم على الحديدة رسالة لكل من يريد إلحاق الأذى بنا".

وقال"أخبرنا أصدقاءنا الأميركيين لكننا نؤكد أن هجوم اليوم كان إسرائيليا صرفا"