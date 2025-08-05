مسؤول سوري يكشف عن الجهود المبذولة لتسليم بشار الأسد وشقيقه ماهر لسوريا

قد يعجبك أيضًا -

تعهد مسؤول قضائي روسي رفيع بالسعي لمحاسبة رموز النظام السابق وعلى رأسهم بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد، قائد الفرقة الرابعة في الحرس الجمهوري ، إضافة الى عدد من أسرة الأسد وكل "من أجرم بحق الشعب السوري" وفقا لما صرح فيه عبر قناة العربية.

وكشف رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في سوريا، التي شُكلت بأمر من الرئيس أحمد الشرع، عبد الباسط عبد اللطيف خلال المقابلة عن فتح جسور تواصل مع "الإنتربول"، وكافة الهيئات الدولية المعنية، لملاحقة جميع من وصفهم "بالجناة من أسرة الأسد وغير من الهاربين الذين ثبت تورطهم بالتنكيل والقتل بحق الشعب السوري". ولم يستثني من "ثبت تورطهم من الجماعات المسلحة"