كما كشف في i24NEWS: "محاولات لتحرير الباحثة الإسرائيلية المختطفة في العراق"

كما ورد لأول مرة في i24NEWS – نشرت صحيفة واشنطن بوست اليوم (الجمعة) أن مسؤولا كبيرا في الحكومة الإسرائيلية كشف أن البلاد تعمل على تجديد الجهود لإطلاق سراح الباحثة الروسية الإسرائيلية إليزابيث تسوركوف، التي اختطفت في العراق منذ حوالي عامين. اختفت تسوركوف في مدينة بغداد أثناء قيامها ببحث الدكتوراه في جامعة برينستون.

وقال المسؤول - الذي طلب عدم الكشف عن هويته - هذه التصريحات خلال مؤتمر دعم للمختطفين في القدس. وقال إن القضية طرحت في لقاء مع عائلة تسوركوف. وأشار إلى أن إسرائيل توجهت إلى ممثلي دول مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وأستراليا وكندا، وطلبت منهم الضغط على الحكومة العراقية عبر سفاراتها في بغداد، من أجل البدء بمفاوضات التحرير.

وبحسب المعلومات التي بحوزة إسرائيل، فإن تسوركوف دخلت العراق بجواز سفر روسي، وكانت آخر علامة لوجودها على قيد الحياة مقطع فيديو بثته في تشرين الثاني/نوفمبر 2023 على محطة تلفزيون عراقية، وتم توزيعه على الشبكات الموالية لإيران. وتعتقد إسرائيل أنها تحت سيطرة كتائب حزب الله، وهي جماعة مسلحة عراقية تدعمها إيران.

وأضاف المسؤول الإسرائيلي أنه بعد أشهر من الجهود السرية، زادت الآمال في إطلاق سراح تسوركوف بعد التغيرات التي شهدتها المنطقة، الأمر الذي قد يفتح الأبواب أمام محادثات علنية لإطلاق سراحها.

واختتم المسؤول قائلا: "نحن نثق بحلفائنا، وآمل أن تساعد الدول الأخرى في الجهود المبذولة لتحرير إليزابيث".