رفض السماح لطبيب عربي بمعالجة زوجته: استل مسدسة الشخصي مهددا الطاقم الطبي في مستشفى سوروكا جنوب إسرائيل

هدد أحد سكان بئر السبع بمسدسة الشخصي الطاقم الطبي في مستشفى سوروكا جنوب إسرائيل اليوم (الثلاثاء). تم القبض عليه واستجوابه.

وبحسب التقرير، فإن المشتبه به أخبر رجال الشرطة الذين وصلوا إلى مكان الحدث أنه يرفض علاج زوجته على يد طبيب عربي، ورفع قميصه وأشار إلى مسدسه الشخصي، وتم التحقيق مع المشتبه به ونفى ما نسب إليه وتم ضبط سلاحه ومصادرته من قبل الشرطة وتم إطلاق سراح المشتبه به من مركز الشرطة بكفالة وإبعاده من المستشفى.

وذكرت المتحدثة باسم سوروكا أن "أحد أفراد أسرة أحد المرضى قام بتهديد أحد العاملين في غرفة العمليات بسبب أصله وتم تقديم شكوى إلى الشرطة وتم القبض على الشخص المتورط. وإدارة المستشفى تدين وتستنكر أي مظهر من مظاهر العنف و ويتوقع من الجهات القانونية استنفاد الإجراءات بحق المعتدي"