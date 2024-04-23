بعد أسبرع على فيضانات الإمارات .. الهيئة العامة للأرصاد الجوية بمصر تحذر من موجة حارة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر من بداية ارتفاع في درجات الحرارة اليوم الإثنين, على كافة المحافظات والمدن المصرية، مشددة على ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، ويأتي هذا التحذير بعد أن شهد الأسبوع الماضي فيضانات شديدة في الإمارات وعمان.

وتزامنا مع استمرار التغير المناخي التي يعيشها العالم بأسره، كشفت الأرصاد الجوية أنه اعتبارًا من غد الثلاثاء 23 أبريل/نيسان وحتى الخميس 25 أبري/نيسان، يشهد الطقس ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة بقيم تصل إلى 7 درجات مئوية، ليسود طقس شديد الحرارة نهارًا على كافة الأنحاء ومعتدل ليلًا.

ومن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة 33 مئوية، وتصل إلى 32 درجة مئوية على المحافظات الساحلية، فيما ترتفع على محافظة أسوان وتسجل 38 درجة مئوية.

وكشفت خرائط الطقس نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج سيتراوح ما بين مترين إلى 2.5 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.