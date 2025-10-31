شركة "إيتا" الإيطالية تستأنف رحلاتها من وإلى تل أبيب مطلع يناير من العام الوشيك

أفادت شركة الطيران الإيطالية (إيتا) في بيان، اليوم الجحمعة، أنها ستستأنف رحلاتها المباشرة من وإلى تل أبيب اعتباراً من الأول من يناير/كانون الاثني من العام الوشيك، لتعود بذلك الرحلات مع مطار فيوميتشينو الرئيسي في روما.

وتعتبر شركة"إيتا" جزء من مجموعة "لوفتهانزا"، ستشغل مبدئياً مسارين يومياً من وإلى تل أبيب.