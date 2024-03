هذا هو القيادي في الحرس الثوري الذي قتل في الغارة بدير الزور شرقي سوريا

حمل الحرس الثوري الإيراني إسرائيل المسؤولية على اغتيال أحد مستشاريه في غارة جوية في محافظة دير الزور شرقي سوريا الليلة الماضية، وهو العقيد بهروز وحيدي مسؤول مركز الاتصالات في الحرس الثوري.

