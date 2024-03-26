هذا هو القيادي في الحرس الثوري الذي قتل في الغارة بدير الزور شرقي سوريا

حمل الحرس الثوري الإيراني إسرائيل المسؤولية على اغتيال أحد مستشاريه في غارة جوية في محافظة دير الزور شرقي سوريا الليلة الماضية، وهو العقيد بهروز وحيدي مسؤول مركز الاتصالات في الحرس الثوري.

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وأعلن الحرس الثوري في بيان أن "المستشار بهروز وحيدي من فيلق قدس وأحد عناصر قوات التعبئة الباسيج قتل في مدينة كرج مركز محافظة البرز لقي مصرعه فجر اليوم الثلاثاء جراء قصف طائرات إسرائيلية في منطقة دير الزور في سوريا"

وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن خلال مقابلة مع قناة "الحدث" إن وحيدي هو مسؤول قسم الاتصالات في الحرس الثوري والذي هو عبارة عن فيلا في مدينة دير الزور والتي دمرت في الغارة، وصل مع الباقين مع أجهزته التي كانت ستشغل منظومة الاتصالات في محافظة دير الزور بين المجموعات الإيرانية التي يشكل عددها 24 ألفا، وعلى ما يبدو فإن من تتبعه قتله مع الأجهزة التي جاء بها الى محافظة دير الزور والى المقر الذي دمر بشكل كامل".

وتطرقت وسائل إعلام رسمية إيرانية الى مقتل وحيدي في الهجوم الذي استهدف الليلة الماضية مدينة البوكمال التابعة لمحافظة دير الزور شرقي سوريا.

وأفادت مصادر إخبارية سورية عن مقتل أكثر من 30 شخصا بينهم قادة كبار وعناصر من المجموعات المسلحة المرتبطة بالحرس الثوري جراء غارات جوية مكثفة على أهداف في منطقة دير الزور في سوريا وريفها.

وذكر موقع "دير الزور 24" إن الغارات أدت الى إصابة قائد بالحرس الثوري الإيراني والملقب "الحاج عسكر" بصورة بالغة، في حين كشفت "شبكة عين الفرات" أن الغارات استهدفت فيلا مخصصة لإقامة بعض قياديي الفصائل الإيرانية في حي القصور في المدينة.