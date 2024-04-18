تقرير: السعودية والإمارات تطالب الولايات المتحدة بضمان أمنهما

بعث مسؤولون سعوديون وإماراتيون رسالة إلى إدارة بايدن مفادها أن تعزيز التحالف الدفاعي الإقليمي ضد ايران مشروط بتقديم ضمانات لأمنهم من قبل الولايات المتحدة :"بالضبط كما قدمتم إلى إسرائيل".

ووفقا لهيئة البث الرسمية "كان" تأتي الصعوبات التي وضعتها الدول العربية على خلفية المحادثات التي أجرتها الإدارة الأمريكية مع إسرائيل ودول أخرى في المنطقة على خلفية الحاجة لتعزيز التحالفات الإقليمية، التي شكلت عنصرا هاما في صد الهجوم الصاروخي والمسيرات الإيرانية ضد إسرائيل.

ويأتي الطلب بعد خيبة هذه الدول من الأمريكيين بعد تعرضهم لهجمات من قبل ايران وأذرعها، حيث تمت مهاجمة منشآت النفط السعودية عام 2019، والإماراتيين بعد الهجوم بمسيرات من قبل الحوثيين عام 2022.

وفي إطار ذلك أعربت هذه الدول عن خيبتها من الرد الأمريكي وعدم الرغبة بمساعدتهم ببناء أنظمة دفاعية، وتخشى كلا الدولتين الدخول الى سلة الأهداف الإيرانية بدون حماية أمريكية.

ويشار الى أن ايران هاجمت ليلة السبت إسرائيل بهجوم غير مسبوق مع أكثر من 300 مسيرة وصاروخ، واعترضت غالبية هذه الصواريخ قبل دخولها الأراضي الإسرائيلية.