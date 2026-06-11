كشفت تقارير إعلامية أن مسؤولين أمنيين رفيعي المستوى من ايران والإمارات عقدوا اجتماعًا مباشرًا وجهًا لوجه، في أول لقاء من نوعه منذ اندلاع التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران، وفق ما أفاد موقع “بلومبرغ” نقلًا عن مصادر مطلعة.

وبحسب التقرير، فإن الاجتماع الذي جرى خلال الأسبوع الجاري يمثل تحولًا لافتًا في العلاقات بين البلدين، ويعكس إدراكًا متزايدًا لدى الجانبين لأهمية الحفاظ على قنوات تواصل مستقرة، رغم التوترات الإقليمية المتصاعدة.

وأشار مصدر مطلع إلى أن المحادثات تناولت ملفات أمنية وإقليمية حساسة، في ظل سعي الطرفين إلى تجنب انعكاسات التصعيد العسكري في المنطقة على أمن الخليج واستقراره.

ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه المنطقة توترًا متصاعدًا على خلفية المواجهة بين واشنطن وطهران، وما رافقها من مخاوف بشأن اتساع رقعة الصراع وتأثيره على دول الجوار، بما في ذلك دول الخليج العربي.

ولم يصدر تعليق رسمي حتى الآن من الجانبين الإيراني أو الإماراتي بشأن تفاصيل الاجتماع أو نتائجه، فيما يُنظر إلى هذا اللقاء باعتباره إشارة أولية محتملة لإمكانية فتح مسارات حوار أوسع في المرحلة المقبلة.