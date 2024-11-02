المملكة المتحدة: أكثر من مائة موظف في بي بي سي يدينون "التحيز المؤيد لإسرائيل" في تغطية الصراع

وقع على رسالة مفتوحة أكثر من 230 شخصية، من بينهم سياسيون وإعلاميون وأكاديميون، بما في ذلك أكثر من 100 موظف في هيئة الإذاعة البريطانية، قالوا فيها إن BBC فشلت في تقديم تغطية "عادلة ودقيقة" للصراع، وتم إرسال هذه الرسالة إلى تيم ديفي، المدير العام لهيئة الإذاعة البريطانية، وأوردتها صحيفة "إندبندنت".

وشدّد الموقعون على أن BBC "يجب أن تلتزم من جديد بالعدالة والدقة والنزاهة".ولم يكشف موظفو BBC الذين وقعوا على هذه الرسالة المفتوحة عن أسمائهم، فيما قال أحدهم لـ"إندبندنت"، إن "الكثيرين منا يشعرون بالشلل بسبب مستويات الخوف" التي يعيشونها.

ويصرّ الموقعون على أن التحيز "يصب في مصلحة إسرائيل". وقال أحد الموظفين الحاليين في BBC لـ"إندبندنت"، إن بعض زملائهم تركوا الشركة بسبب تغطيتها.وقال الموقعون على الرسالة إن هيئة الإذاعة البريطانية يجب أن "تتحدى بقوة ممثلي الحكومة والجيش الإسرائيليين في جميع المقابلات".

وتدعو الرسالة المفتوحة هيئة الإذاعة البريطانية إلى تقديم التزامات تحريرية جديدة، بما في ذلك "التأكيد على أن إسرائيل لا تمنح الصحافيين الأجانب حق الوصول إلى غزة، وتقديم توضيحات عندما لا توجد أدلة كافية لدعم الادعاءات الإسرائيلية، وأيضاً توضيح أين تكون إسرائيل هي الجاني في عناوين المقالات، وإدراج السياق التاريخي المنتظم الذي يسبق أكتوبر 2023".

ومن الأمثلة على العناوين التي وصفتها الرسالة بـ"المهينة والمضللة"، هو ما تعلق بقتل الجيش الإسرائيلي للطفلة هند رجب البالغة من العمر 6 سنوات في يناير من هذا العام.

وجاء في عنوان BBC: "هند رجب، 6 سنوات، عُثر عليها ميتة في غزة بعد أيام من مكالمات هاتفية طلباً للمساعدة". وذكرت الرسالة الموجهة إلى BBC: "كان ينبغي أن يكون الجاني في العنوان هو إسرائيل، كان ينبغي أن يكون واضحاً أن هند تم قتلها".

ووقّع أعضاء بارزون من الطبقة السياسية والإعلامية والأكاديمية البريطانية على الرسالة، بما في ذلك العضوة المسلمة في مجلس اللوردات سعيدة وارسي، والمؤرخ ويليام دالريمبل، والممثلة جولييت ستيفنسون، والمحاضرة البارزة في علم الاجتماع مديرة الإعلام في جامعة جلاسكو الدكتورة كاثرين هابر، ومديرة مركز مراقبة وسائل الإعلام رضوانة حامد، والمذيع جون نيكلسون، والكاتب أوين جونز.

ورداً على الرسالة، قال متحدث باسم BBC إن الهيئة البريطانية تلتزم "بمعايير عالية جداً"، مضيفاً: "يعد هذا الصراع أحد أكثر القصص استقطاباً للتغطية الإخبارية".وتابع: "تتلقى هيئة الإذاعة البريطانية قدراً متساوياً تقريباً من الشكاوى التي تؤكد أننا متحيزون تجاه إسرائيل، كما نتلقى شكاوى تؤكد أننا متحيزون ضدها".